Imelda Garza Tuñón rompe el silencio: revela que un implante médico fue clave en la muerte de Julián

La viuda del cantante señala a Marco Chacón por presuntas decisiones negligentes y explica cómo un tratamiento para adicciones terminó siendo fatal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/02/2026 02:34 PM.
En Espectáculos y editada el 05/02/2026 02:39 PM.