Luto en la familia de Edith Márquez: fallece su hermana Lily tras una valiente batalla

La música y el brillo de los escenarios se han visto opacados por una noticia que toca las fibras más sensibles de la familia Márquez. Lily Márquez, hermana de la reconocida cantante Edith Márquez, falleció este martes a los 57 años de edad, dejando un vacío profundo en un círculo familiar que se mantuvo unido hasta el último suspiro.
La batalla de Lily no fue silenciosa ni solitaria. Durante meses, enfrentó con entereza un diagnóstico de cáncer de mama que, en la etapa final, se extendió hacia los huesos y la médula ósea. Ante la agresividad de la metástasis, el equipo médico decidió recientemente priorizar su paz y bienestar, sustituyendo las quimioterapias por cuidados paliativos que le permitieran despedirse con dignidad y sin dolor.
El encargado de confirmar la partida fue su hijo, el actor José Camar, quien a través de un emotivo relato en redes sociales compartió el proceso de despedida. Con palabras que mezclaron la nostalgia de un hijo y la admiración por una guerrera, Camar describió un vínculo inquebrantable que, según sus palabras, trascenderá la ausencia física.
En medio del duelo, el actor se tomó un momento para recordar la enorme ola de solidaridad que rodeó a su madre en sus días más oscuros. Hace poco, la familia había solicitado apoyo a través de una campaña de donativos para solventar los elevados costos del tratamiento. Por ello, Camar enfatizó que Lily se marchó sabiéndose profundamente amada, agradeciendo cada gesto económico y emocional que llegó de manos de amigos, colegas y fans.
Mientras la noticia recorre el mundo del espectáculo y las condolencias inundan las plataformas digitales, Edith Márquez ha mantenido un silencio respetuoso, refugiándose en la intimidad de su hogar para procesar la pérdida de su compañera de vida. El legado de Lily queda ahora en manos de quienes, inspirados por su lucha, decidieron no soltarle la mano en el camino.