"Mi mayor orgullo": Sylvia Pasquel celebra los 56 años de Stephanie Salas

Este 5 de febrero, la dinastía Pinal se vistió de manteles largos para celebrar el cumpleaños número 56 de Stephanie Salas. La encargada de abrir el baúl de los recuerdos y las emociones fue su madre, la primera actriz Sylvia Pasquel, quien a través de Instagram compartió una serie de fotografías que capturaron la esencia de su relación: una mezcla de elegancia, arte y una profunda amistad.
En la galería, que rápidamente se volvió viral, ambas lucen atuendos coordinados en color negro con acentos en rojo vibrante, demostrando que el estilo es algo que se hereda. "Nunca imaginé un amor tan perfecto hasta que llegaste a mi vida, princesa", escribió Pasquel, describiendo a su hija no solo como su mayor orgullo, sino como su mejor cómplice y compañera de vida. La respuesta de Stephanie fue breve pero cargada de sentimiento: "Te amo, mamita, gracias por la vida".
El festejo digital no se detuvo ahí. Michelle Salas, hija de la cumpleañera, se sumó a las felicitaciones con un efusivo mensaje: "¡Celebro tu vida hoy y todos los días! Te amo infinito", mientras que su otra hija, Camila Valero, la coronó simplemente como "The Queen". Stephanie, quien además de su faceta como actriz en producciones como La casa de las flores y el musical Vaselina, sigue explorando su carrera como DJ de música electrónica, aprovechó para agradecer a sus seguidores por el cariño constante.
A sus 56 años, Stephanie Salas se consolida como una de las figuras más estables y queridas de su familia, logrando equilibrar su legado histórico con una carrera contemporánea que abarca desde los escenarios teatrales hasta las consolas de mezcla, siempre respaldada por el amor incondicional de su madre.