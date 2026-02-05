"No estés chin...": Enrique Guzmán estalla en su cumpleaños 83 por preguntas sobre Frida Sofía

La celebración de los 83 años de Enrique Guzmán prometía ser una reunión familiar llena de nostalgia, pero terminó convertida en un tenso recordatorio de las heridas que aún supuran en la dinastía Pinal. El ídolo del rock and roll no ocultó su furia cuando los micrófonos de la prensa intentaron desviar el festejo hacia el escabroso terreno de la disputa legal que mantiene con su nieta, Frida Sofía, por acusaciones de abuso sexual.
Fiel a su temperamento explosivo, el cantante interrumpió de forma tajante a una periodista que intentaba cuestionar a Alejandra Guzmán sobre el estatus de la denuncia. "No le hagas entrevistas, es mi cumpleaños y no estés chin...", sentenció Enrique, marcando una línea de fuego para proteger la privacidad de su hija y el ánimo de la fiesta. Alejandra, atrapada entre el apoyo incondicional a su padre y el conflicto con su única hija, prefirió guardar silencio sobre temas legales y se limitó a celebrar al "papacito" de la casa, evadiendo cualquier declaración que pudiera encender más la polémica.
Sin embargo, detrás de este hermetismo parece gestarse un cambio de clima. Tras el fallecimiento de la matriarca Silvia Pinal, los rumores de una reconciliación entre madre e hija han cobrado fuerza. Pablo Moctezuma, padre de Frida, reveló recientemente que ambas han tenido acercamientos significativos: "Se abrazaron, hablaron muy bien", aseguró, sugiriendo que el perdón finalmente ha comenzado a sanar una ruptura que parecía definitiva cuando Alejandra decidió ponerse del lado de Enrique durante el estallido del escándalo.
Aunque para Enrique Guzmán el tema sigue siendo una "mentira" que no merece espacio en sus celebraciones, el entorno de Frida Sofía respira un aire de liberación. Según Moctezuma, su hija ha comenzado a soltar el peso del pasado para buscar su propia felicidad. Mientras la familia navega entre procesos judiciales y abrazos privados, los Guzmán intentan proyectar una calma que, aunque frágil, marca un punto de inflexión tras años de guerra mediática.