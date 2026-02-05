"No estés chin...": Enrique Guzmán estalla en su cumpleaños 83 por preguntas sobre Frida Sofía

El veterano cantante blindó a su hija Alejandra ante la prensa, mientras surgen señales de una posible y discreta tregua entre la rockera y su primogénita.

05/02/2026
05/02/2026