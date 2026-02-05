Noel Gallagher: El hijo pródigo de Manchester será el Compositor del Año en los BRITs

...

Tras el fenómeno mundial de la gira de reunión de Oasis, la industria británica premia la pluma detrás de los himnos que definieron a una generación entera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/02/2026 11:14 AM.
En Espectáculos y editada el 05/02/2026 11:17 AM.