Noel Gallagher: El hijo pródigo de Manchester será el Compositor del Año en los BRITs

La historia de la música británica se prepara para vivir un cierre de ciclo perfecto en su propia cuna. Noel Gallagher, el arquitecto sonoro detrás de leyendas como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger, ha sido elegido para recibir el prestigioso galardón de Compositor del Año en la edición 2026 de los BRIT Awards. Este reconocimiento no es solo un tributo a su pasado con Oasis, sino un sello de excelencia a una carrera que ha mantenido su pulso creativo con los High Flying Birds.
El anuncio llega en el momento de mayor efervescencia para el músico. Después de que Oasis lograra lo que parecía imposible —reunirse tras 16 años de silencio en su gira Live ’25—, Gallagher ha demostrado que sus composiciones no han envejecido, sino que se han convertido en el tejido conectivo de varias generaciones. Los organizadores del evento destacaron precisamente esa capacidad única de Noel para transformar sentimientos universales en estribillos que el mundo entero puede cantar al unísono.
Lo que hace que esta distinción sea verdaderamente especial es el escenario. Por primera vez en la historia reciente, la gala de los BRITs abandonará Londres para celebrarse en Manchester el próximo 28 de febrero. Ver a Noel recibir este honor en la ciudad que lo vio crecer, y donde fundó junto a su hermano Liam una de las bandas más influyentes del britpop, añade una carga emocional que los críticos ya califican de histórica.
Mientras la ceremonia promete ser un despliegue de diversidad con actuaciones de figuras como Harry Styles y Mark Ronson, el centro de gravedad estará puesto en el mayor de los Gallagher. Noel se une así a un club exclusivo de autores como Ed Sheeran y Charli XCX, reafirmando que, tres décadas después de su debut, sigue siendo el narrador principal del rock británico. Para los fans, este premio en casa es la corona definitiva para un regreso que ha vuelto a poner a Manchester en el centro del mapa musical global.