Retorno real: BTS paralizará Seúl con un concierto histórico en el Palacio Gyeongbok

El fenómeno global BTS está listo para reclamar su trono, y lo hará de la manera más espectacular posible. Tras casi cuatro años de pausa, la banda ha anunciado su esperado comeback con el álbum ARIRANG, marcando el inicio de una nueva era con un concierto masivo y gratuito en la emblemática Gwanghwamun Square de Seúl. Este evento no es solo un show musical; es un hito cultural, ya que el grupo ha recibido un permiso sin precedentes para utilizar los escenarios ceremoniales del palacio real, históricamente reservados para la realeza coreana.
La logística del espectáculo parece salida de una producción de Hollywood, y no es casualidad: la dirección está a cargo de Hamish Hamilton, el cerebro detrás de los shows de medio tiempo del Super Bowl. La puesta en escena promete ser un viaje visual donde los siete integrantes cruzarán las tres puertas principales del Palacio Gyeongbok, acompañados por más de 50 bailarines y músicos tradicionales. Además, el cielo de Seúl se iluminará con proyecciones masivas sobre los muros históricos de la ciudad, celebrando el lanzamiento mundial del álbum.
Para aquellos que no puedan viajar a Corea, la tecnología acortará distancias. Por primera vez en la historia del grupo, el concierto será transmitido globalmente a través de Netflix, plataforma que también estrenará el documental BTS: The Return el 27 de marzo. Se espera que unas 15 mil personas logren asegurar un lugar presencial mediante sorteos en Weverse, mientras las autoridades de la ciudad ya preparan operativos de seguridad ante la llegada masiva de turistas y ARMY de todo el planeta.
Este regreso simbólico busca honrar las raíces del grupo mientras proyectan su música hacia el futuro. Con el "Woldae" (el escenario de piedra de los reyes) como plataforma, BTS no solo vuelve a las listas de popularidad, sino que reafirma su estatus como el máximo embajador cultural de su nación en el siglo XXI.