Yolanda Andrade y Montserrat Oliver: el vínculo que trasciende la fama y la nostalgia

La conexión entre Yolanda Andrade y Montserrat Oliver parece ser a prueba de tiempo, enfermedades y, sobre todo, de parejas actuales. Durante la reciente celebración del cumpleaños de doña Rafaela, madre de Yolanda, un momento cargado de nostalgia y humor se volvió viral, dejando claro que el vínculo entre las conductoras de Montse & Joe sigue siendo el "elefante en la habitación" para muchos.
Mientras la serenata entonaba el clásico “A mi manera”, justo en la estrofa que reza “Jamás tuve un amor que para mí fuera importante”, Yolanda no pudo contenerse. Con la chispa que la caracteriza, interrumpió al cantante para exclamar: “¡Sí tuve uno!”, mientras señalaba directamente a una sonriente Montserrat Oliver. El gesto desató la euforia de los invitados, quienes entre gritos de “¡fuertes declaraciones!”, celebraron la complicidad de la expareja que compartió diez años de romance a principios de los 2000.
Sin embargo, este "momento romántico" vuelve a poner el foco sobre Yaya Kosikova, esposa de Montserrat. Aunque Yaya no estuvo presente en el festejo, es un secreto a voces que la relación entre ella y Yolanda es, por decir lo menos, gélida. Fuentes cercanas han calificado a Andrade como un constante "dolor de cabeza" para la modelo eslovaca, sugiriendo que los celos han sido un tema recurrente, al punto de que en años anteriores Montserrat habría evitado invitar a Yolanda a sus propios festejos por petición de su esposa.
A pesar de las sombras de infidelidad y los problemas de adicciones que terminaron con su noviazgo hace años, Yolanda y Montserrat han logrado lo que pocos: transformar un amor desgastante en una mancuerna televisiva y personal inquebrantable. Mientras Yolanda continúa su valiente lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, se refugia en este tipo de gestos que demuestran que, pase lo que pase, Montserrat siempre será su "amor importante".