Yolanda Andrade y Montserrat Oliver: el vínculo que trasciende la fama y la nostalgia

...

En pleno festejo familiar, Yolanda interrumpió una canción para señalar a Montserrat como el amor más importante de su vida, despertando rumores sobre la tensión con la esposa de la modelo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/02/2026 05:09 PM.
En Espectáculos y editada el 05/02/2026 04:08 PM.