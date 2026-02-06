Adiós a Manuela: Muere Aurora Sánchez, la actriz que conquistó a España con su humor

...

La intérprete sevillana, recordada por sus entrañables personajes en series como "Ana y los siete" y "Acacias 38", falleció a los 66 años dejando un vacío en la televisión española.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/02/2026 10:40 AM.
En Espectáculos y editada el 06/02/2026 10:35 AM.