Adiós a Manuela: Muere Aurora Sánchez, la actriz que conquistó a España con su humor

El panorama artístico de España se tiñe de luto tras confirmarse el fallecimiento de Aurora Sánchez, una actriz cuya presencia en la pantalla se convirtió en sinónimo de calidez y carisma. A sus 66 años, la Unión de Actores y Actrices de España dio a conocer la noticia, provocando una ola de nostalgia entre los espectadores que crecieron viendo su rostro en las ficciones más exitosas de Televisión Española y Antena 3. Su partida marca el final de una trayectoria dedicada a dar vida a esos personajes secundarios que, por su fuerza y simpatía, terminaban robándose el corazón del gran público.
Aunque participó en títulos de renombre como Policías, en el corazón de la calle y Acacias 38, fue su paso por la icónica serie Ana y los siete lo que le otorgó un lugar privilegiado en la memoria colectiva. Durante cuatro temporadas, Aurora se puso en la piel de Manuela, la peluquera del barrio. Con su inconfundible verborrea y su carácter curioso, Manuela no era solo quien cortaba el cabello, sino el alma cómplice de las historias de la casa de los Hidalgo. Su química en pantalla con el mayordomo Bruno creó momentos inolvidables que definieron la era dorada de las comedias familiares en España.
Las reacciones de sus colegas no tardaron en aparecer, subrayando no solo su talento, sino su calidad humana. Silvia Marsó, con quien compartió el set en la serie de Ana Obregón, expresó su profundo dolor a través de redes sociales, recordándola como una compañera ejemplar. La noticia ha movilizado a la comunidad actoral sevillana, ya que el último adiós a la actriz tendrá lugar en el tanatorio de Tomares, en su tierra natal, donde familiares y amigos se reunirán para despedir a una de las secundarias de lujo de la televisión.
Aurora Sánchez se va, pero deja tras de sí un legado de sonrisas y personajes que reflejaban la cotidianidad con una chispa única. En una industria que a menudo olvida la importancia de quienes construyen el entorno de los protagonistas, Aurora demostró que no hay papel pequeño cuando se tiene la capacidad de conectar con el espectador desde la sencillez y el humor. Hoy, el barrio de ficción se queda sin su peluquera favorita, pero su huella permanece intacta en cada retransmisión.