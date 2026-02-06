Bad Bunny listo para el Super Bowl: "Será una gran fiesta puertorriqueña"

...

El "Conejo Malo" se sinceró en la conferencia de prensa previa al show del medio tiempo; prometió llevar sus raíces al escenario y dejó abierta la puerta a invitados sorpresa para este domingo 8 de febrero.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/02/2026 01:56 PM.
En Espectáculos y editada el 06/02/2026 02:25 PM.