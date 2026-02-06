Bad Bunny listo para el Super Bowl: "Será una gran fiesta puertorriqueña"

La cuenta regresiva para el Super Bowl LX ha comenzado, y Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, ya siente la adrenalina. Durante la conferencia de prensa oficial realizada este 5 de febrero, el puertorriqueño compartió su emoción por liderar el espectáculo de medio tiempo más esperado del año. Visiblemente conmovido pero enfocado, el cantante confesó que la magnitud del evento le ha quitado el sueño: "Anoche no pude dormir por estar pensando en eso", admitió, revelando que intenta mantener la calma con una rutina de café y entrenamiento.
Sobre el contenido del show, Benito fue cauteloso para no dar spoilers, pero aseguró que los 13 minutos de su presentación serán una celebración de la identidad latina. "La gente solo se debe preocupar por bailar", afirmó, subrayando que la música y el corazón rompen cualquier barrera del idioma. Al ser cuestionado sobre posibles colaboradores en el escenario, el intérprete de "BAILE INoLVIDABLE" jugó con el misterio: aunque no dio nombres, tampoco negó la posibilidad, limitándose a decir que su verdadera invitada es "toda la comunidad latina" que lo ha apoyado.
Bad Bunny reflexionó sobre cómo su álbum más reciente, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, fue el vehículo que, sin buscarlo, lo llevó a este escenario histórico. Explicó que este proyecto nació de una necesidad profunda de conectar con sus raíces tras el éxito global de Un verano sin ti. Lo que originalmente se planeó como una residencia exclusiva en Puerto Rico se transformó en una gira mundial y, ahora, en la oportunidad de mostrar su cultura ante cientos de millones de espectadores.
Este domingo 8 de febrero, el mundo pondrá sus ojos en el escenario del Super Bowl para ver si el "Conejo Malo" cumple su promesa de convertir el estadio en la fiesta más grande del Caribe. Para Benito, este hito es el recordatorio de que ser fiel a la propia historia es lo que permite llegar a lugares inimaginables: "Sé de dónde vengo, pero también sé a dónde puedo ir".