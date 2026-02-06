Caso UnitedHealth: Luigi Mangione irá a juicio en junio entre quejas por "doble riesgo"

El proceso judicial contra Luigi Mangione, el joven de 27 años señalado por el asesinato a sangre fría del CEO de UnitedHealth, Brian Thompson, ha entrado en una fase crítica de definiciones. Este viernes, el juez Gregory Carro estableció que el juicio estatal por asesinato en Nueva York comenzará el próximo 8 de junio. La decisión busca resolver el caso antes de que Mangione deba enfrentar un segundo proceso en el ámbito federal, programado para el 8 de septiembre, por cargos de acoso vinculados al mismo crimen.
El anuncio de las fechas desató la indignación del propio Mangione dentro de la sala. Al ser conducido fuera del tribunal, el acusado cuestionó la lógica de enfrentar dos juicios consecutivos por los mismos hechos, calificándolo como una violación al sentido común y al principio de "doble riesgo" (ne bis in idem). "Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno es dos", exclamó ante los presentes. Por su parte, su defensa argumentó que la situación es "insostenible" y que el "tira y afloja" entre las fiscalías estatal y federal les impide prepararse adecuadamente, a lo que el juez respondió con un tajante: "Prepárense".
Aunque Mangione ya no enfrenta la posibilidad de la pena de muerte —tras una resolución judicial en enero que desestimó dicha petición del gobierno de Donald Trump—, el panorama sigue siendo severo: ambos juicios podrían resultar en condenas de cadena perpetua sin libertad condicional. El caso ha trascendido lo legal para convertirse en un fenómeno social, reflejando el resentimiento de gran parte de la población contra el sistema de seguros de salud en EE. UU. y generando una inusual base de seguidores que acompañan al joven en cada audiencia.
Mangione, quien fue capturado en un McDonald's de Pensilvania cinco días después del tiroteo ocurrido el 4 de diciembre de 2024, mantiene su postura de "no culpable". Mientras sus abogados evalúan apelaciones para retrasar el proceso, el sistema judicial de Manhattan parece decidido a no postergar más un juicio que promete ser uno de los más mediáticos del año, exponiendo no solo la culpabilidad del acusado, sino las fallas de un sistema de salud que muchos consideran el trasfondo de esta tragedia.