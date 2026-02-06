Caso UnitedHealth: Luigi Mangione irá a juicio en junio entre quejas por "doble riesgo"

...

El juez de Manhattan fijó el 8 de junio como fecha de inicio para el juicio estatal por el asesinato de Brian Thompson, a pesar de las protestas del acusado y su defensa por la cercanía con el proceso federal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/02/2026 02:46 PM.
En Espectáculos y editada el 06/02/2026 02:53 PM.