"Consecuencia de tanta violencia": Imelda Tuñón revela grave daño en su voz tras pleito con Maribel

La cantante fue diagnosticada con nódulos y lesiones bilaterales en las cuerdas vocales, una condición que atribuye directamente al desgaste psicoemocional sufrido durante la disputa legal por su hijo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/02/2026 01:50 PM.
En Espectáculos y editada el 06/02/2026 01:56 PM.