"La decisión más valiente": Alicia Villarreal ignora críticas y presume su amor por Cibad Hernández

Alicia Villarreal ha decidido que, tras una vida bajo los reflectores y un proceso de separación mediático con Cruz Martínez, su felicidad no está sujeta a la aprobación de nadie más que a la propia. La "Güerita Consentida" volvió a encender las redes sociales, pero esta vez no con un tema de despecho, sino con una declaración de amor frontal y sin filtros hacia su actual pareja, Cibad Hernández.
A través de una fotografía cargada de simbolismo, donde se le ve relajada mientras Hernández le besa la mano con ternura, la cantante compartió una reflexión que sus seguidores interpretaron como un "basta" a los constantes cuestionamientos. Para Alicia, el acto de volver a creer en el amor tras su matrimonio es la decisión "más valiente" que ha tomado recientemente. Con un contundente "¡que el mundo diga lo que quiera!", la intérprete dejó claro que su vínculo con el conferencista es sólido y que caminan de la mano ignorando el ruido exterior.
Cibad Hernández, quien se ha mantenido al margen de la farándula tradicional, se define a sí mismo como un transformador de vidas a través de la motivación. Aunque su llegada a la vida de la cantante el pasado septiembre generó controversia por la rapidez del romance, Hernández ha insistido en que su objetivo no es buscar fama bajo la sombra de la estrella, sino construir una relación basada en el apoyo mutuo.
Este nuevo capítulo en la vida de Villarreal marca una transición significativa: de la mujer que cantaba al engaño, a una que hoy presume su vulnerabilidad y alegría en plataformas digitales, recordándonos que, en el terreno del corazón, ella siempre ha tenido la última palabra.