Un dueto generacional: Mijares une fuerzas con José Madero y celebra 40 años de éxito

...

El icónico intérprete de "Soldado del amor" se aventura en el rock junto al exvocalista de PXNDX y prepara una gala sinfónica en el Auditorio Nacional para conmemorar su trayectoria.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/02/2026 07:18 AM.
En Espectáculos y editada el 06/02/2026 05:22 AM.