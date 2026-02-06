Familia de Edith Márquez sufre doble pérdida: hermana y padre de José Camar mueren

La tragedia golpea profundamente a la familia de la cantante mexicana tras la partida de Lily Márquez por cáncer y el repentino fallecimiento de su esposo, el padre de José Camar.

