"Ignorancia tremenda": Maribel Guardia defiende a su esposo de las acusaciones de Imelda Tuñón

La actriz rompió el silencio tras las declaraciones de su exnuera, quien señaló a Marco Chacón como responsable de la muerte de Julián Figueroa por supuestas decisiones médicas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/02/2026 08:17 AM.
En Espectáculos y editada el 06/02/2026 05:56 AM.