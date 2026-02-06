"Ime los mandó": Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón desmienten a Imelda Garza sobre audio filtrado

El conflicto en la familia Figueroa ha tomado un giro inesperado y mediático que pone en entredicho la credibilidad de Imelda Garza Tuñón. Tras la filtración de un audio explosivo en el que Imelda acusaba a José Manuel Figueroa de presunto abuso contra su hermano fallecido, Julián Figueroa, la cantante intentó desmarcarse asegurando que se trataba de una manipulación digital hecha con Inteligencia Artificial. Sin embargo, la mañana de este 6 de febrero, los periodistas involucrados decidieron romper el silencio.
Gustavo Adolfo Infante reveló en el programa Sale el Sol que no hubo tal manipulación tecnológica, afirmando categóricamente que fue la propia Imelda quien le hizo llegar la grabación. El periodista, quien inicialmente publicó el audio y luego lo eliminó por la gravedad de las acusaciones, decidió aclarar la situación después de que Tuñón negara la autoría del material. José Manuel Figueroa, por su parte, ya ha rechazado las acusaciones y ha sugerido que podría iniciar acciones legales por difamación.
La estocada final a la versión de la Inteligencia Artificial vino de su propio círculo cercano. Addis Tuñón, periodista y tía de Imelda, utilizó sus redes sociales para confirmar la versión de Infante. En un ejercicio de ética profesional, Addis admitió que ella también recibió el audio de manos de su sobrina:
Como periodista no voy a negar la verdad, Imelda sí envió esa grabación a mí y a otros periodistas. Negar lo hecho te resta... Yo opino desde mi ética y mi credibilidad.