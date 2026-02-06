Itatí Cantoral y Melissa McCarthy se unen para parodiar las telenovelas en el Super Bowl

...

A 30 años de la mítica escena de Soraya Montenegro, la villana mexicana regresa en una desternillante publicidad junto a la estrella de Hollywood para promocionar un brillo labial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/02/2026 02:53 PM.
En Espectáculos y editada el 06/02/2026 03:04 PM.