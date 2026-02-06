Itatí Cantoral y Melissa McCarthy se unen para parodiar las telenovelas en el Super Bowl

El Super Bowl LX no solo tendrá sabor latino gracias a Bad Bunny; también contará con una dosis épica de drama televisivo. Melissa McCarthy e Itatí Cantoral protagonizan uno de los comerciales más esperados del evento, un corto de más de dos minutos titulado simplemente "Melisa", que parodia con maestría todos los tropos de las telenovelas mexicanas.
La trama arranca con McCarthy frustrada por no entender el español de Bad Bunny en la radio. Tras un aparatoso accidente, despierta en un hospital de estilo novelesco, atendido por el clásico médico galán de bigote y músculos marcados. ¿El milagro médico? Un gloss labial que, al ser aplicado, le otorga mágicamente el don de la pronunciación perfecta de la "r" y la "ch".
El clímax llega justo antes del beso con el doctor, cuando la puerta se abre de golpe para revelar a la mismísima Itatí Cantoral, retomando su legendario papel de Soraya Montenegro. En un guiño al 30 aniversario de la famosa escena de "María la del Barrio", Itatí desata el caos al grito de "It’s mine, it’s mine!", traduciendo al inglés su desquiciada furia mientras destroza el set del hospital.
El comercial cierra con una nota surrealista y divertida: Melissa superando un trabalenguas en español y bailando junto a Soraya y el guapo doctor. Esta colaboración inesperada no solo celebra la cultura pop mexicana en el escenario más grande del mundo, sino que demuestra que el legado de la "maldita lisiada" sigue más vivo que nunca en el imaginario global.