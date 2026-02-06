James Rodríguez aterriza en la MLS: El colombiano firma con el Minnesota United

La Major League Soccer suma una nueva estrella a su constelación. El Minnesota United sacudió el mercado este viernes al anunciar oficialmente el fichaje del astro colombiano James Rodríguez. El exjugador del Real Madrid y Bayern Munich llega a los "Loons" con un contrato garantizado hasta junio de 2026, con una opción de extensión por seis meses más. Tras quedar libre del Club León de la Liga MX el pasado noviembre, James encontró en las Ciudades Gemelas el escenario ideal para mantenerse en la élite y llegar a punto a la Copa del Mundo de 2026.
El paso de James por México, aunque breve, dejó destellos de su calidad: en apenas un año con la fiera, registró 5 goles y 8 asistencias en 30 encuentros. Ahora, Minnesota se convierte en el decimotercer equipo de su carrera, una trayectoria marcada por el talento pero también por la constante rotación de clubes. Para el conjunto estadounidense, que el año pasado alcanzó las semifinales de Conferencia tras un sólido cuarto puesto en el Oeste, la incorporación de un "10" de su calibre representa un salto de calidad para pelear por el título.
Este fichaje refuerza la tendencia de la MLS como un destino prioritario para figuras internacionales. James se une a una liga que recientemente ha dado golpes de autoridad con las llegadas de Thomas Müller, Rodrigo De Paul y Heung-min Son, sumándose al fenómeno que inició Lionel Messi en Miami. La presencia del colombiano no solo garantiza impacto mediático, sino que promete una sociedad creativa en el mediocampo de Minnesota que entusiasma a una afición que sueña con su primer campeonato.
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el objetivo de Rodríguez es claro: recuperar la regularidad que le permita comandar a la Selección de Colombia en la máxima cita veraniega. Al unirse a un equipo competitivo en una liga en pleno crecimiento, James apuesta por un cierre de ciclo estelar en un país que será sede de la próxima gran fiesta del futbol. La incógnita ahora será ver qué tan rápido logra adaptarse al ritmo físico de la MLS para comenzar a repartir asistencias en su nueva casa.