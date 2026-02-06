James Rodríguez aterriza en la MLS: El colombiano firma con el Minnesota United

...

El mediapunta llega como agente libre tras su paso por México y busca ritmo de competencia para liderar a su selección en el Mundial de este verano.

Xavier Rivera Martinez
