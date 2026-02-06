José Manuel Figueroa rompe el silencio tras filtración de audios que implican a su hermano

El cantante evitó profundizar en las graves acusaciones de abuso que circulan en redes, asegurando que prefiere enfocarse en su carrera mientras la polémica familiar escala tras los polémicos audios de Imelda Tuñón.

Yelitza Espinoza 06/02/2026 09:05 AM
06/02/2026 08:32 AM