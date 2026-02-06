José Manuel Figueroa rompe el silencio tras filtración de audios que implican a su hermano

El entorno de la dinastía Figueroa vuelve a sacudirse, esta vez por la filtración de unos audios atribuidos a Imelda Tuñón que han encendido las alarmas en el mundo del espectáculo. En el material, que se viralizó rápidamente, se escucha presuntamente a la viuda de Julián Figueroa reclamarle a su madre por una supuesta omisión de Maribel Guardia ante un caso de abuso. La controversia escaló al grado de que algunos espacios informativos, como el programa En Shock, sugirieron que las declaraciones de Tuñón apuntarían a un conflicto directo entre los hermanos Julián y José Manuel Figueroa.
Al ser consultado sobre estas delicadas afirmaciones, José Manuel Figueroa optó por una postura de distancia y cautela. El intérprete dejó claro que no tiene intención de alimentar un escándalo que, a su parecer, no le aporta nada a nivel profesional. Aunque se mostró firme al rechazar la invitación para profundizar en el tema, no descartó la posibilidad de emprender acciones legales en el futuro si la situación lo requiere, dejando la puerta abierta a una batalla en los tribunales en lugar de en los medios.
La raíz del conflicto yace en las frases contenidas en la grabación, donde la voz atribuida a Imelda cuestiona duramente a Maribel Guardia: "¿Cómo es posible que una madre no haga nada?". Según el audio, la actriz habría tenido conocimiento de situaciones irregulares y decidió no intervenir para evitar fracturas familiares. Estas palabras han puesto en entredicho la imagen de armonía que la familia intentó proyectar tras la muerte de Julián, sugiriendo que bajo la superficie existen heridas profundas y cuentas pendientes.
Hasta el momento, el silencio es la respuesta predominante de las protagonistas directas. Ni Imelda Tuñón ha confirmado la autenticidad de la grabación, ni Maribel Guardia ha emitido un comunicado oficial para desmentir los señalamientos. Mientras la opinión pública debate si estas filtraciones son por dinero o por justicia, José Manuel Figueroa intenta mantenerse al margen, tratando de que su música no sea opacada por una trama familiar que parece volverse más oscura con cada nueva filtración.