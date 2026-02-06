Livia Brito a proceso: La actriz enfrentará cargos por falsedad en declaraciones

El largo historial legal entre Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda ha dado un vuelco definitivo. Este viernes, se confirmó que la actriz ha sido vinculada a proceso, no directamente por el altercado físico, sino por el delito de falsedad de declaraciones. Según los informes del reportero Carlos Jiménez, la autoridad determinó que Brito mintió sistemáticamente al negar su participación y la de su entonces pareja, Yosmi Gedler Martínez, en la agresión al paparazzi.
El conflicto se remonta a 2020, durante la pandemia, cuando la pareja fue captada en una playa de Cancún. Zepeda denunció que, tras intentar fotografiarlos, fue golpeado y despojado de su equipo de trabajo. Aunque el proceso por la agresión física ha avanzado lentamente, la denuncia interpuesta en 2024 por la abogada Ángela Frías señala que Brito incurrió en un delito grave al dar testimonios falsos frente a un juez para intentar evadir su responsabilidad.
Es importante destacar los puntos clave del estado actual del caso: