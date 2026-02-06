"Optar por la paz": Cazzu revela cómo la maternidad cambió su forma de enfrentar los conflictos

En el complejo ecosistema de la fama y las relaciones personales, Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, ha encontrado una nueva brújula: la tranquilidad. Durante una reciente entrevista con Radio Bizarro, la "Jefa del Trap" se sinceró sobre cómo ha aprendido a gestionar la presencia de personas dañinas en su entorno, asegurando que, con el tiempo, ha entendido que el enfrentamiento directo no siempre es la victoria más inteligente.
Para la artista, la clave reside en el discernimiento. Al ser cuestionada sobre cómo reacciona ante las "personas rata" —término usado en la charla para referirse a gente malintencionada—, Cazzu explicó que su respuesta depende del nivel de falta de respeto. Sin embargo, subrayó que muchas veces el camino más sabio es simplemente alejarse y elegir la paz sobre la guerra. "A veces hay simplemente que tomar otro camino", reflexionó, dejando claro que su prioridad actual es preservar su estabilidad emocional por encima de cualquier disputa mediática o personal.
Este cambio de perspectiva tiene una razón de ser con nombre propio: Inti. La maternidad no solo transformó sus horarios, sino su estructura ética. La cantante confesó que la Cazzu de antes no sentía la necesidad de conciliar, pero la llegada de su hija le enseñó que cada una de sus acciones tendrá un impacto directo en la formación de la pequeña. "Eres más consciente de que estás construyendo una vida", señaló, enfatizando que ahora mide sus batallas pensando en el ejemplo que hereda a su hija.
Aunque en las redes sociales no tardaron en vincular sus palabras con las polémicas que involucran a su expareja Christian Nodal y Ángela Aguilar, la rapera se mantuvo firme en un plano general y filosófico. Sin mencionar nombres, Cazzu dio una lección de autonomía y autocuidado, demostrando que su evolución artística va de la mano con una madurez personal que prefiere el silencio constructivo antes que el ruido de la controversia.