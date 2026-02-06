Entre pleitos y tribunales: La familia Bisogno rompe el silencio y amenaza con medidas legales

Alex Bisogno denunció en el programa "En Shock" que llevan meses sin ver a la hija de Daniel y acusó a Pati Chapoy de tomar partido en favor de Cristina Riva Palacio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/02/2026 10:47 AM.
En Espectáculos y editada el 06/02/2026 10:25 AM.