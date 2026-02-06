Entre pleitos y tribunales: La familia Bisogno rompe el silencio y amenaza con medidas legales

A casi un año del fallecimiento de Daniel Bisogno, la paz parece estar muy lejos para su familia. Su hermano, Alex Bisogno, encendió las alarmas durante una explosiva entrevista con Jorge Carbajal, donde reveló que el conflicto con Cristina Riva Palacio, exesposa del conductor, ha escalado a un punto de no retorno. Alex fue tajante al señalar que la madre de su sobrina Michaela ha "manipulado" la situación para ganarse el apoyo de Pati Chapoy, logrando que la titular de Ventaneando se incline a su favor en esta batalla pública.
La principal preocupación de los Bisogno es la pequeña Michaela. Según Alex, la niña está siendo utilizada como una "moneda de cambio" y se le ha negado el acceso a su familia paterna desde hace meses bajo el argumento de que ella misma tomó esa decisión, algo que Alex pone en duda debido a la corta edad de la menor. “Yo no he visto a Michaela desde hace casi diez meses”, confesó con amargura, asegurando que los ataques mediáticos y la restricción de visitas los están obligando a considerar seriamente la vía legal para recuperar sus derechos como familia.
En medio de acusaciones de intereses económicos y exposición mediática, Alex desmintió categóricamente que su familia esté peleando por una herencia. Por el contrario, sugirió que existe un interés oscuro en que la niña siga apareciendo en el foro de Ventaneando para mantener cierta relevancia. Con un tono de advertencia, el hermano del "Muñeco" afirmó que si los ataques no se detienen, comenzará a exponer pruebas y detalles que hasta ahora ha guardado por respeto.
Esta disputa no solo fractura el legado de uno de los conductores más polémicos de la televisión mexicana, sino que pone en el ojo del huracán a la propia Pati Chapoy, quien ahora es señalada por quien fuera parte de su círculo cercano. Mientras el drama familiar se traslada de los foros a los juzgados, el objetivo de los Bisogno es claro: dejar de ser señalados como cazafortunas y lograr que Michaela pueda volver a convivir con su abuelo y sus tíos, lejos de las cámaras y los intereses de terceros.