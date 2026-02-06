"Porque quiero": Esteban Macías rompe etiquetas y presume su gusto por la ropa de mujer

El reconocido crítico de cine y periodista respondió a las críticas sobre su imagen con un mensaje de libertad personal, asegurando que prefiere las prendas femeninas por su suavidad y diseño.

Autor Yelitza Espinoza el 06/02/2026
Espectáculos