"Porque quiero": Esteban Macías rompe etiquetas y presume su gusto por la ropa de mujer

En un mundo que suele etiquetar cada elección personal, el periodista Esteban Macías ha decidido que la única opinión que realmente importa sobre su cuerpo es la suya. Tras meses de una transformación gradual que incluyó melena larga, aretes y uñas pintadas, el conductor de espectáculos se volvió tendencia al mostrar abiertamente una de las facetas que más curiosidad ha despertado entre sus seguidores: su preferencia por vestir ropa diseñada originalmente para mujeres.
Lejos de dar explicaciones complicadas o buscar etiquetas de identidad, Macías abordó el tema con una franqueza refrescante. A través de un video, el presentador modeló diversos atuendos —desde pantalones palazzo hasta conjuntos oversize— explicando que se siente mucho más cómodo con los cortes y la textura de estas prendas. "Me gusta mucho porque tiene cortes más pequeños y telas mucho más suaves", confesó, dejando claro que su elección es una cuestión de gusto estético y comodidad física.
Sin embargo, el camino hacia esta apertura no ha estado libre de juicios. Ante la ola de cuestionamientos sobre su cambio de imagen, el crítico de cine ha sido tajante al defender su autonomía. Con un lenguaje directo y sin filtros, ha recordado a sus detractores que el aspecto físico, la ideología y las preferencias son terrenos privados donde nadie debería tener permiso para "bulear" o cuestionar. Para él, el motivo de su cambio es simple y poderoso: lo hace básicamente porque quiere.
Esta evolución de Esteban Macías no es solo un cambio de guardarropa; se ha convertido en una declaración de principios sobre el derecho a la transformación. Al modelar desde chamarras hasta huaraches comprados íntegramente en departamentos femeninos, el periodista lanza un mensaje de autenticidad en una industria que suele ser sumamente rígida, recordándonos que, al final del día, la moda debería ser una herramienta de placer personal y no una imposición social.