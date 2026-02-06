Resiliencia y amor: Fernanda Castillo despide a su padre tras una valiente batalla

...

La actriz y su familia confirmaron el fallecimiento del señor Rafael Castillo, quien durante años enfrentó con entereza el mal de Parkinson juvenil.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/02/2026 10:04 AM.
En Espectáculos y editada el 06/02/2026 09:02 AM.