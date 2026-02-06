Resiliencia y amor: Fernanda Castillo despide a su padre tras una valiente batalla

Fernanda Castillo atraviesa uno de los capítulos más difíciles de su vida personal. La noticia de la partida de su padre, don Rafael Castillo, fue compartida por su hermano Pablo a través de un emotivo homenaje en redes sociales. En un video cargado de nostalgia con imágenes de la infancia de la actriz, Pablo destacó la extraordinaria fortaleza de su padre, describiéndolo como un ejemplo puro de resiliencia que "aguantó golpes inimaginables" con la esperanza de compartir momentos cotidianos con su nieto Liam.
Aunque las causas exactas del deceso no se hicieron públicas, la protagonista de El Señor de los Cielos ya había compartido anteriormente la dura realidad que vivía su familia. Don Rafael fue diagnosticado con Parkinson juvenil desde muy temprana edad, una condición que, según palabras de la propia Fernanda, fue "desgastante y dolorosa", pero que también se convirtió en un proceso de aprendizaje profundo. Para la actriz, la enfermedad de su padre terminó siendo un "regalo" inesperado que le permitió conocerlo desde una vulnerabilidad y una verdad que de otro modo no habrían explorado.
La discreción ha marcado el duelo de Fernanda, quien se ha limitado a reaccionar a las publicaciones de su hermano con un mensaje que subraya la unidad familiar: "Te amo, hermano. Nos dejó juntos". Estas palabras reflejan el consuelo que han encontrado los hermanos al enfrentar la pérdida de un hombre que, pese a las limitaciones físicas, nunca se dejó vencer por el diagnóstico y mantuvo una postura recia ante la vida hasta el último momento.
Hoy, la comunidad artística se vuelca en condolencias para la actriz, quien siempre ha sido abierta sobre la importancia de sus lazos familiares. La partida de don Rafael deja un vacío profundo, pero también el legado de una lucha valiente que Fernanda Castillo ha prometido honrar, recordando a su padre no por su padecimiento, sino por la bondad y el coraje con los que enseñó a sus hijos a caminar ante la adversidad.