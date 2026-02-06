Entre el "show" y la "funa": Karely Ruiz se arrepiente de su pelea contra Marcela Mistral

Lo que prometía ser el evento del año en Monterrey, el esperado "Ring Royale", ha comenzado a pasarle factura a una de sus protagonistas antes de que suene la campana. Karely Ruiz, quien está programada para enfrentarse en un cuadrilátero a Marcela Mistral el próximo 15 de marzo de 2026, sorprendió a sus seguidores al admitir que se arrepiente de haber firmado el contrato para esta pelea.
El conflicto no es deportivo, sino mediático. Tras años de una rivalidad alimentada en programas de televisión y redes sociales, la tensión entre ambas alcanzó su punto máximo durante la promoción del evento. Sin embargo, el público no reaccionó como Karely esperaba; muchos internautas la han tachado de "soberbia" por la forma en que se ha expresado de Mistral, lo que desató una ola de rechazo o "funa" en su contra.
Ante los ataques, la modelo rompió el silencio en Facebook para defenderse, argumentando que su actitud es puramente profesional. Según Ruiz, los organizadores les pagan precisamente para "armar show" y calentar los ánimos, por lo que le parece injusto que se juzgue su personalidad real basándose en un espectáculo diseñado para generar audiencia. "Avísenme para no armar show y no salir funada", reclamó con sarcasmo a quienes coordinan el evento.
A pesar de su evidente descontento y de admitir que "salió peor" de lo que imaginaba, Karely dejó claro que no dará marcha atrás. Con su honestidad característica, confesó que seguirá adelante por una razón poderosa: el negocio. "Hay que generar, que mis lujos son caros", remató, confirmando que la Arena Monterrey será testigo de este choque de personalidades, aunque el costo emocional para la modelo esté siendo más alto que el físico.