Entre el "show" y la "funa": Karely Ruiz se arrepiente de su pelea contra Marcela Mistral

La modelo de OnlyFans confesó que lamenta haber aceptado el combate de box organizado por Poncho de Nigris, tras ser blanco de fuertes críticas por su actitud ante la conductora.

