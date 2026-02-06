"Sí acepté": Halle Berry confirma su compromiso con Van Hunt y presume el anillo

Tras años de misterio, la ganadora del Oscar puso fin a las especulaciones en el programa de Jimmy Fallon, aclarando que el matrimonio es un hecho, aunque sin la urgencia de una fecha en el calendario.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/02/2026 08:56 AM.
En Espectáculos y editada el 06/02/2026 08:52 AM.