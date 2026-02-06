"Sí acepté": Halle Berry confirma su compromiso con Van Hunt y presume el anillo

En el sofá de The Tonight Show, entre risas y la complicidad de Jimmy Fallon, Halle Berry decidió que era momento de contar su verdad. A sus 59 años, la actriz no solo confirmó que se encamina hacia el altar con el músico Van Hunt, sino que aprovechó para desmentir el rumor de que había rechazado su propuesta. "No dije que no", aclaró Berry con seguridad, mientras mostraba a la cámara un impresionante diamante montado sobre una banda de oro que sellaba su promesa de amor.
La historia de esta pareja parece sacada de un guion de "amor en tiempos modernos", pues su conexión nació en abril de 2020, justo cuando el mundo se detenía por la pandemia. Presentados por el hermano de Hunt, lo que comenzó como una relación discreta y digital se transformó rápidamente en uno de los vínculos más estables y maduros de Hollywood. Para Berry, quien ha navegado por tres matrimonios previos bajo el escrutinio mediático, este compromiso representa una etapa de plenitud donde la firma de un papel es secundaria frente a la conexión real.
A pesar del brillo de la joya en su mano, la actriz fue enfática al decir que no tienen prisa por fijar un día para la ceremonia. Ambos coinciden en que el matrimonio no es una necesidad para validar lo que sienten, sino una celebración que ocurrirá cuando el tiempo sea el correcto. Esta perspectiva zen sobre el amor llega tras años de reflexión personal de la actriz, quien ha aprendido a priorizar su paz mental y sus deseos genuinos por encima de las expectativas sociales.
Mientras el mundo celebra su compromiso, la agenda de Berry no se detiene. La confirmación de su boda llega en plena gira de promoción para su nueva cinta, Crime 101, que llegará a la gran pantalla este 13 de febrero de 2026. Entre alfombras rojas y preparativos nupciales a fuego lento, Halle Berry demuestra que, después de varias tormentas sentimentales, finalmente ha encontrado el ritmo perfecto para su propia balada romántica junto a Van Hunt.