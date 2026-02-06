Sofía Castro conquista su primer protagónico en el nuevo drama de "El Güero" Castro

El ascenso de Sofía Castro en el mundo de las telenovelas ha alcanzado un punto de inflexión definitivo. Tras años de construir una carrera sólida en producciones como Teresa y El Maleficio, la joven actriz anunció con entusiasmo a través de sus redes sociales que finalmente llevará el rol estelar en la nueva apuesta de Televisa: Hermanos Coraje. Bajo la producción de su padre, José Alberto "El Güero" Castro, Sofía dará vida a Clara, el eje femenino de una trama que promete intensas emociones.
La historia sumerge al espectador en un torbellino de conflictos fraternales, donde los personajes interpretados por Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio deberán navegar entre sus ambiciones personales y los inquebrantables lazos de sangre. En este melodrama, los secretos del pasado serán la dinamita que pondrá a prueba la unidad de los protagonistas, obligándolos a elegir entre el amor y la lealtad familiar en cada episodio.
Uno de los atractivos que más ha encendido la conversación entre el público es el elenco de soporte. La producción marca el gran regreso de Patricia Navidad a la pantalla chica tras una prolongada ausencia, además de contar con la participación de figuras que recientemente brillaron en el reality La Casa de los Famosos México, como Mar Contreras y Dalilah Polanco, quienes se encargarán de poner el toque de villanía a la historia.
Para Sofía Castro, este proyecto no solo representa un reto profesional, sino la consolidación de un legado artístico que corre por sus venas, siendo hija de Angélica Rivera y sobrina de la mítica Verónica Castro. Con el rodaje ya en marcha, "Los Coraje" se preparan para demostrar que, en el terreno de las telenovelas, la familia sigue siendo la fuente más rica de drama y éxito.