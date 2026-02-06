De las sombras a la resiliencia: Nicolás Buenfil rompe el silencio sobre su infancia

El hijo de la actriz Érika Buenfil reveló episodios de maltrato a manos de una niñera y el acoso escolar que enfrentó por el trabajo de su madre y su propia personalidad.

Yelitza Espinoza el 06/02/2026
En Espectáculos y editada el 06/02/2026 05:45 AM.