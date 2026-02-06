"Lo que se ve no se juzga": Carlos Rivera responde a las polémicas insinuaciones de Toñita

...

Tras los comentarios de su excompañera de "La Academia" sobre un presunto matrimonio por convenio, el cantante reafirmó que su vida privada seguirá bajo llave, lejos de las portadas y el escrutinio público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/02/2026 08:14 AM.
En Espectáculos y editada el 06/02/2026 05:42 AM.