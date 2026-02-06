Yolanda Andrade denuncia falta de ética en grupos de ayuda tras 18 años de sobriedad

La conductora celebró casi dos décadas libre de adicciones, pero arremetió contra los "padrinos" que rompen el anonimato para ganar notoriedad en los medios de comunicación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/02/2026 03:12 PM.
En Espectáculos y editada el 06/02/2026 03:13 PM.