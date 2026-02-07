Elton John arremete contra el Daily Mail: "Es una invasión a la decencia humana"

El músico británico testificó en Londres contra la prensa sensacionalista, denunciando el robo de historiales médicos y la intervención de sus comunicaciones privadas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/02/2026 11:27 AM.
En Espectáculos y editada el 07/02/2026 11:36 AM.