Elton John arremete contra el Daily Mail: "Es una invasión a la decencia humana"

Visiblemente indignado, Elton John calificó como "aberrante" el acoso sistemático de Associated Newspapers Ltd, empresa editora de tabloides como el Daily Mail. Durante su declaración por videoconferencia ante el Tribunal Superior de Londres, el artista de 78 años reveló que la publicación accedió de forma ilegal a información sensible sobre su salud y detalles íntimos del nacimiento de su hijo. El cantante subrayó que el espionaje llegó al extremo de intervenir las tres líneas telefónicas fijas de su hogar, una acción que consideró fuera de cualquier norma ética o respeto a la privacidad familiar.
Este testimonio forma parte de una demanda conjunta donde también participan figuras como el príncipe Enrique y la actriz Liz Hurley, quienes acusan a los medios de convertir sus vidas en un "infierno" mediante micrófonos ocultos y tácticas de vigilancia ilegales entre 1993 y 2018. Mientras la editorial rechaza los señalamientos calificándolos de absurdos, los demandantes sostienen que es necesario exigir responsabilidades por el daño emocional causado. Para el príncipe Enrique, este juicio representa una batalla personal contra la cultura de los paparazzi, a quienes responsabiliza de la tragedia de su madre, la princesa Diana, y del acoso persistente que ha sufrido su esposa en años recientes.