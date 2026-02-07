Fabiola Campomanes se despide de su madre tras semanas de cuidados médicos

La mañana de este sábado 7 de febrero, el mundo del espectáculo se volcó en mensajes de apoyo hacia Fabiola Campomanes, quien anunció la partida de su madre a través de una sensible publicación en Instagram. Con una serie de fotografías que recorren su historia personal y un breve texto de despedida, la intérprete de "Teresa" agradeció las enseñanzas de su madre y expresó el profundo vacío que deja su ausencia. La noticia llega tras semanas de silencio mediático por parte de la actriz, quien se había mantenido alejada de los reflectores para enfocarse en el ámbito privado.
Aunque no se han revelado las causas exactas del deceso, se sabe que la familia atravesaba un momento crítico de salud desde inicios de año. En enero pasado, Campomanes informó a sus seguidores que su madre había sido sometida a una delicada cirugía de colon, situación que la llevó a pausar todos sus proyectos profesionales para ejercer como cuidadora. En aquel entonces, la actriz reflexionó sobre la importancia de la presencia y el amor hacia los padres en sus momentos de mayor vulnerabilidad, una labor que desempeñó con total discreción hasta este desenlace.