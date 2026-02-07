Fabiola Campomanes se despide de su madre tras semanas de cuidados médicos

...

La actriz compartió un emotivo mensaje en redes sociales para confirmar el fallecimiento de su progenitora, marcando el fin de un periodo dedicado enteramente a su familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/02/2026 11:06 AM.
En Espectáculos y editada el 07/02/2026 11:15 AM.