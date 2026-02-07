Laura Flores desmiente romance con Yahir y aclara el origen del malentendido

Laura Flores ha decidido poner punto final a las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con su compañero de escenario, Yahir. Tras días de rumores en redes sociales, la intérprete aclaró que todo surgió de un comentario hipotético durante una rueda de prensa, donde utilizó al cantante como un ejemplo del perfil de hombre que le resultaría atractivo. Flores enfatizó que entre ambos solo existe una sólida amistad nacida de su trabajo conjunto en la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cabronas?", descartando cualquier posibilidad de un vínculo amoroso.
Con el humor que la caracteriza, la actriz señaló que, por una cuestión generacional, bien podría ser la tía del exacadémico, además de recordar que él tiene su propia vida familiar. Actualmente soltera tras su ruptura con el periodista Lalo Salazar, Laura Flores confesó que no se encuentra en una búsqueda activa de pareja, aunque no cierra las puertas al amor en el futuro. Por ahora, prefiere enfocarse en su carrera y en su bienestar personal, tomándose con calma la posibilidad de iniciar un nuevo compromiso emocional sin importar la edad o el perfil de quien llegue a su vida.