Maribel Guardia rompe el silencio: exige respeto para su exnuera y paz para la memoria de su hijo

...

A través de un emotivo comunicado, la actriz defendió a Imelda Tuñón de los recientes ataques mediáticos y aclaró que su única prioridad es el bienestar de su nieto, José Julián.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/02/2026 08:32 AM.
En Espectáculos y editada el 07/02/2026 07:22 AM.