Milán brilla con Mariah Carey y Andrea Bocelli en una apertura olímpica histórica

El Estadio San Siro se transformó en un colosal escenario operístico donde Mariah Carey sorprendió al mundo al interpretar el clásico "Volare" íntegramente en italiano. Con un vestuario de Roberto Cavalli valorado en millones de dólares y sus característicos registros agudos, la estrella estadounidense rindió tributo a sus raíces maternas y al espíritu deportivo con el tema "Nothing Is Impossible". La ceremonia, dirigida por Marco Balich, alcanzó su punto máximo de emotividad cuando Andrea Bocelli entonó el "Nessun dorma" mientras la llama olímpica iluminaba el recinto, simbolizando un mensaje de esperanza y victoria que resonó en todo el planeta.
La narrativa de la noche no solo se centró en la música, sino también en un potente llamado a la unidad global. Charlize Theron conmovió a los 60 mil espectadores al leer un manifiesto de paz inspirado en Nelson Mandela, instando a que el deporte sea una herramienta contra la segregación social. El talento local también reclamó su lugar de honor: Laura Pausini, vestida por Armani, ofreció una poderosa versión del himno nacional, mientras que Sabrina Impacciatore aportó frescura con un número coreográfico al estilo Broadway. Con la participación de figuras como Lang Lang y Cecilia Bartoli, Italia celebró su regreso como sede olímpica tras dos décadas, sellando una inauguración que unió la tradición alpina de Cortina con la vanguardia cultural de Milán.