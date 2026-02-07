Nace Isabella: la nueva integrante de la dinastía Fernández

La noche del 6 de febrero marcó un hito para la familia Fernández con el nacimiento de Isabella, la quinta hija del primogénito del "Charro de Huentitán" y la primera de su unión con Mariana González. El anuncio se realizó a través de una emotiva postal en redes sociales, donde se observa a Fernández Jr. en el entorno hospitalario sosteniendo la mano de la recién nacida. Este nacimiento representa la culminación de un proceso que la pareja inició con transparencia a mediados de 2025, tras confirmar que el embarazo fue posible gracias a un tratamiento de fecundación in vitro, procedimiento necesario debido a una cirugía previa del cantante.
Semanas antes del alumbramiento, el rancho Los Tres Potrillos se transformó en el escenario de una fastuosa celebración con temática circense en tonos pastel para recibir a la pequeña. El evento, que destacó por su exclusividad, contó con la presencia central de Doña Cuquita Abarca, quien acompañó a su hijo y a la empresaria conocida como la "Kardashian mexicana" en este festejo familiar. Pese a la ausencia de figuras clave como Alejandro Fernández y sus hermanos por motivos de fuerza mayor y salud, la llegada de Isabella reafirma la vigencia y expansión de uno de los apellidos más emblemáticos del espectáculo en México.