Nace Isabella: la nueva integrante de la dinastía Fernández

Vicente Fernández Jr. y Mariana González dan la bienvenida a su primera hija en común, consolidando una nueva etapa para la familia en Jalisco.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/02/2026 10:44 AM.
En Espectáculos y editada el 07/02/2026 10:47 AM.