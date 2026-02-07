Tragedia en la familia de Lil Jon: hallan muerto a su hijo en un estanque de Georgia

La comunidad del hip-hop en Atlanta se encuentra de luto tras la confirmación de una dolorosa noticia familiar. Nathan Smith, de 27 años e hijo del famoso rapero y productor Lil Jon, fue encontrado sin vida este viernes en un estanque cercano a su residencia en la ciudad de Milton. El joven, quien desarrollaba su carrera artística bajo el nombre de DJ Young Slade, había desaparecido la madrugada del pasado martes en lo que las autoridades describieron como "circunstancias inusuales", saliendo de su hogar a pie, sin teléfono móvil y aparentemente desorientado.
Tras días de intensa búsqueda que involucró a diversas agencias de seguridad, los buzos del Departamento de Bomberos del Condado de Cherokee localizaron el cuerpo poco antes del mediodía. A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, Lil Jon y la madre de Nathan, Nicole Smith, expresaron estar "extremadamente desconsolados", describiendo a su hijo como la persona más amable, apasionada y cariñosa que alguien pudiera conocer. La familia ha pedido privacidad mientras procesan la pérdida de quien fuera una figura central en sus vidas.
Aunque el Departamento de Policía de Milton señaló que, según las pruebas recolectadas hasta el momento, no existen indicios de un acto criminal, la investigación permanecerá activa hasta que la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton determine la causa oficial del fallecimiento. Lil Jon, figura icónica del género crunk y responsable de éxitos mundiales, enfrenta este golpe personal apenas dos años después del nacimiento de su hija menor, mientras colegas y seguidores inundan las plataformas digitales con mensajes de apoyo ante la partida del joven DJ.