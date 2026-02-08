Abelito aclara los rumores sobre su paternidad: "Vamos poco a poco"

...

El finalista de La Casa de los Famosos México rompió el silencio sobre sus planes de familia junto a su novia Aranza Salazar, mientras su madre se muestra ilusionada con ser abuela.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/02/2026 04:00 PM.
En Espectáculos y editada el 08/02/2026 04:03 PM.