Abelito aclara los rumores sobre su paternidad: "Vamos poco a poco"

Tras su exitoso paso por el reality show más visto de México, Abelito se enfrenta ahora a las interrogantes sobre su vida personal y el futuro de su relación con Aranza Salazar. Durante un reciente encuentro con los medios, el creador de contenido zacatecano fue cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en padre próximamente. Con la calma que lo caracteriza, el influencer evitó confirmar planes inmediatos, asegurando que prefiere tomarse las cosas con tiempo y avanzar "paso a paso" en su consolidada relación de más de tres años.
La nota de color la puso su madre, doña Cristina Romero, quien acompañaba al DJ y economista durante la entrevista. Al ser consultada sobre si le ilusionaba el papel de abuela, no ocultó su entusiasmo al afirmar que recibiría la noticia con mucho gusto y que ya se imagina escuchando que le digan "abuelita". A pesar de la apertura de su madre, el TikToker se mantuvo firme en su postura de no apresurar procesos, dejando claro que, aunque el tema está sobre la mesa, no hay un bebé en camino por ahora.
La historia entre Abelito y Aranza nació en los pasillos universitarios en 2022, mucho antes de que el joven alcanzara los siete millones de seguidores y colaborara con figuras como Peso Pluma. La pareja ha sido un ejemplo de estabilidad, demostrando que factores como la diferencia de estaturas o la exposición mediática no han mermado su vínculo. Por ahora, el tercer finalista de La Casa de los Famosos parece enfocado en seguir impulsando su carrera en la industria del entretenimiento y la música, dejando la paternidad como un proyecto para el futuro.