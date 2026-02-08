Adiós a Brad Arnold: la voz de 3 Doors Down fallece tras una valiente lucha contra el cáncer

...

El líder y fundador de la emblemática banda de rock estadounidense murió a los 47 años, dejando un legado imborrable que marcó a toda una generación desde el éxito de "Kryptonite".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/02/2026 11:30 AM.
En Espectáculos y editada el 08/02/2026 11:32 AM.