Bad Bunny conquista el Super Bowl LX con una histórica fiesta latina en el escenario

...

El "Conejo Malo" se convierte en el primer solista hispano en liderar el espectáculo de medio tiempo, acompañado por las estrellas Lady Gaga y Ricky Martin.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/02/2026 07:13 AM.
En Espectáculos y editada el 09/02/2026 07:17 AM.