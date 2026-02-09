Bad Bunny conquista el Super Bowl LX con una histórica fiesta latina en el escenario

La cultura latinoamericana tomó por asalto el centro del Levi's Stadium este domingo en una presentación que marcó un antes y un después para la música en español. Bad Bunny, vestido de blanco y portando un balón con un mensaje de unidad, inició su participación con el éxito "Tití me preguntó", transformando el campo de juego en una celebración vibrante. El momento no solo destacó por el carisma de Benito Martínez, sino por una ambiciosa propuesta visual que colocó a la región en la cima de las tendencias globales, cumpliendo con la expectativa de un show que prometía romper todas las barreras culturales en el evento deportivo más visto del año.
El espectáculo alcanzó su punto máximo de euforia con la aparición de invitados de primer nivel que sorprendieron a la audiencia. Lady Gaga, en su regreso a este escenario, cautivó a los presentes al interpretar una inédita versión en salsa de "Die with a smile", demostrando una química excepcional al bailar junto al puertorriqueño. La diversidad sonora continuó con la entrada de Ricky Martin, quien tras unos acordes de guitarra, encendió al público con una breve pero enérgica intervención. Esta colaboración generacional entre figuras icónicas del pop y el reggaetón cerró una noche redonda, donde el sabor latino fue el protagonista absoluto de la gran final de la NFL.