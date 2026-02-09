Bad Bunny se consagra en el Super Bowl LX: El segundo mejor show de la historia según Rolling Stone

...

La presentación del puertorriqueño no solo rompe récords de audiencia con 135 millones de espectadores, sino que redefine el estándar creativo del evento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/02/2026 12:30 PM.
En Espectáculos y editada el 09/02/2026 12:37 PM.