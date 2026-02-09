Bad Bunny se consagra en el Super Bowl LX: El segundo mejor show de la historia según Rolling Stone

El impacto del Halftime Show de Bad Bunny ha trascendido las mediciones convencionales para instalarse en el olimpo de la cultura pop. Tras una actuación electrizante en el Super Bowl LX, publicaciones de prestigio como Rolling Stone han situado su espectáculo en el segundo lugar de los mejores shows de todos los tiempos, superado únicamente por la legendaria presentación de Prince en 2007. Este reconocimiento subraya la ambición escénica de un artista que logró transformar el campo de juego en una poderosa declaración de identidad latina, combinando una narrativa visual profunda con un despliegue musical sin precedentes.
Lo que elevó esta actuación por encima de otras grandes producciones fue su capacidad para fusionar géneros y símbolos culturales de manera orgánica. Momentos como la salsa interpretada junto a Lady Gaga y la inesperada colaboración punk rock con Ricky Martin en "Lo Que Le Pasó a Hawaii" demostraron una versatilidad que cautivó a audiencias de todas las edades. La escenografía, que incluyó la recreación de una "casita" típica de Puerto Rico, no fue un simple adorno, sino el eje de una celebración integral que culminó con el mensaje de unidad "Together we are America", resonando globalmente mucho más allá del ámbito deportivo.
Con más de 135 millones de espectadores, Bad Bunny ha consolidado su estatus como un fenómeno histórico, superando las cifras de audiencia de casi todos sus antecesores. Los críticos coinciden en que el éxito de este show radica en su equilibrio perfecto entre el espectáculo de masas y la autenticidad cultural. Al integrar a diversas estrellas latinas y llevar la esencia del Caribe al escenario más visto del mundo, el "Conejo Malo" no solo cumplió con las altísimas expectativas, sino que dejó una marca imborrable que será referencia obligada para las futuras generaciones de artistas en el Super Bowl.