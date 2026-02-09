Bad Bunny convierte el Super Bowl en el escenario de una boda real ante el mundo

El espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX trascendió lo musical para convertirse en el marco de una historia de amor legítima. A mitad de su presentación en el Levi’s Stadium, el escenario se transformó en una plaza al aire libre donde una pareja, vestida impecablemente de blanco, contrajo nupcias frente a una audiencia global. Lejos de ser una representación artística, el acto fue una ceremonia legal dirigida por un oficiante, la cual culminó con un beso mientras Lady Gaga y la orquesta de salsa Los Sobrinos musicalizaban el momento con una versión especial de “Die With a Smile”. El propio Benito Martínez se unió al festejo abrazando a los recién casados antes de retomar el ritmo con su éxito “Baile Inolvidable”.
La intrahistoria de este momento fue confirmada por el representante del artista, quien reveló que la pareja originalmente había invitado al cantante a su boda privada. En un giro inesperado, el puertorriqueño les propuso intercambiar su ceremonia íntima por un lugar protagónico en el show más visto de la televisión. El compromiso de Bad Bunny con el enlace fue tal que actuó como testigo oficial al firmar el acta de matrimonio detrás de cámaras, asegurando que cada detalle, incluido el pastel de bodas, fuera real. Este gesto buscó integrar el concepto de familia y comunidad puertorriqueña en la narrativa del espectáculo, elevando la cultura latina a través del sentimiento más universal.
Tras el evento, los protagonistas compartieron su asombro y gratitud en redes sociales, mensajes que fueron difundidos por la influencer Chamonic. La novia describió la experiencia como una carga emocional inigualable, destacando el honor de unir su vida en un escenario tan imponente, mientras que el esposo calificó la fecha como el día más importante de su existencia, rodeado del apoyo de sus seres queridos. De esta manera, el "Conejo Malo" logró lo impensable: desdibujar la línea entre el entretenimiento masivo y la realidad humana, dejando una marca imborrable en la historia de las finales de la NFL.