Bad Bunny desaparece de Instagram tras su histórico show y las críticas de Trump

La euforia por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX dio un giro inesperado cuando los seguidores de Bad Bunny notaron que su cuenta oficial de Instagram quedó completamente vacía. Apenas concluyó su presentación en el Levi's Stadium, el perfil del artista, conocido ahora como Benito Antonio, eliminó todas sus fotos, videos y reels, dejando a más de 51 millones de seguidores en la incertidumbre. Aunque el sitio oficial del cantante sigue vinculado en su biografía, el gesto ha desatado teorías que van desde una protesta silenciosa hasta el anuncio inminente de una nueva etapa musical, una estrategia que el boricua ya ha utilizado en el pasado antes de lanzamientos importantes.
Este movimiento digital coincidió con una serie de ataques frontales por parte del presidente Donald Trump, quien a través de Truth Social arremetió contra la calidad del show. El mandatario calificó la actuación como "una bofetada al país" y "una afrenta a la grandeza de Estados Unidos", criticando duramente que el espectáculo fuera casi íntegramente en español y tachando el baile de "repugnante". La tensión política se hizo evidente incluso durante la transmisión, cuando la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó el lema "Make America Great Again" justo al inicio del concierto, mientras figuras de la administración republicana promovían activamente eventos alternativos de corte conservador en redes sociales.
A pesar de la controversia política, el equipo de Bad Bunny no ha emitido una explicación oficial sobre la limpieza de sus redes sociales. Expertos en marketing sugieren que este "reinicio" podría ser la antesala de la gira mundial que el cantante planea realizar fuera de Estados Unidos, tras haber denunciado públicamente el acoso migratorio del ICE. Mientras el debate sobre su impacto cultural continúa dividiendo a la opinión pública, el silencio de Benito Martínez Ocasio en las plataformas digitales parece ser su última declaración de principios: una forma de retomar el control de la narrativa tras haber dominado el escenario más grande del mundo.