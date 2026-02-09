Bad Bunny en el Super Bowl LX: ¿Por qué actuó gratis a pesar del éxito masivo?

Tras la espectacular presentación de Bad Bunny en el Levi’s Stadium el pasado 8 de febrero, una de las dudas más recurrentes entre el público ha sido la cifra que el puertorriqueño se llevó a los bolsillos. Sin embargo, la realidad de la industria es contundente: Benito Antonio Martínez Ocasio no cobró un solo centavo por encabezar el show de medio tiempo. Al igual que iconos como Rihanna, Beyoncé o The Weeknd en años anteriores, el artista aceptó el compromiso sin una remuneración directa por parte de la NFL, una tradición que se mantiene firme debido al incalculable valor publicitario que representa este escenario.
Para los artistas de talla mundial, el Super Bowl no es un trabajo pagado, sino una inversión estratégica. El beneficio real se refleja en las plataformas de streaming y en la venta de boletos; basta recordar que Kendrick Lamar experimentó un aumento del 175% en sus reproducciones tras su actuación el año pasado. En el caso de Bad Bunny, el impacto fue global: su show se convirtió en el más visto de la historia con 135.4 millones de visualizaciones, superando todos los récords anteriores y sirviendo como plataforma de lanzamiento para su marca personal y su reciente álbum Debí tirar más fotos.
No obstante, presentarse "gratis" no significa que el espectáculo sea económico. Los gastos de producción —que en ediciones pasadas han superado los 13 millones de dólares— son cubiertos por la liga en conjunto con patrocinadores como Apple Music, aunque a veces los propios artistas inyectan capital de su bolsillo para asegurar que su visión creativa se cumpla a la perfección. Para Bad Bunny, este evento no fue solo una presentación musical, sino un statement cultural que reafirmó su dominio en la industria sin necesidad de un sueldo, demostrando que en el mundo del entretenimiento, la atención de 135 millones de personas vale mucho más que cualquier dólar.