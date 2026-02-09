Erika Zaba revela la dolorosa traición de un ex: lo descubrió gracias a su intuición

La exintegrante de OV7 compartió los detalles de una infidelidad que marcó su juventud y la amarga experiencia de ser engañada por su entorno cercano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/02/2026 04:39 PM.
En Espectáculos y editada el 09/02/2026 04:45 PM.