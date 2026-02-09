Eugenio Derbez revela su pasado oculto como coreógrafo del grupo Flans

...

El comediante recordó sus inicios en el mundo del espectáculo, donde antes de la fama trabajó detrás de cámaras diseñando los bailes de la icónica agrupación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/02/2026 04:45 PM.
En Espectáculos y editada el 09/02/2026 04:50 PM.