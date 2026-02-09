Eugenio Derbez revela su pasado oculto como coreógrafo del grupo Flans

Antes de convertirse en una estrella de Hollywood y un referente de la comedia en México, Eugenio Derbez recorrió un camino poco conocido en el ámbito de la danza. En una reciente charla con "El Capi" Pérez, el actor de 64 años compartió detalles de su juventud en la década de los 80, cuando se ganaba la vida como bailarín de teatro musical. Fue durante esa etapa de "picar piedra" que Mildred Villafañe, la creadora del concepto original de Flans, lo reclutó para integrarse al proyecto no como actor, sino como el responsable de las coreografías del grupo.
Derbez explicó que, en un principio, Flans no fue concebido directamente como un grupo musical, sino como un programa de televisión que narraba la historia de unas fans que terminaban formando su propia banda. Gracias a su experiencia en puestas en escena como "Yo y mi chica" —cuya placa en el Teatro de los Insurgentes aún conserva su nombre en el cuerpo de baile—, Eugenio fue el encargado de montar los primeros pasos de las integrantes, demostrando que su talento artístico comenzó mucho antes de sus primeros libretos de comedia.
Durante la conversación, el intérprete también recordó datos curiosos sobre la formación de la tercia pop, mencionando que Ivonne fue su compañera en la escuela de cine y que la alineación original estuvo a punto de ser distinta. Según relató, Ilse entró al proyecto de último momento para sustituir a Amparín Serrano, la fallecida creadora de la marca Distroller, quien decidió abandonar el grupo poco antes del lanzamiento. Esta faceta como coreógrafo añade un capítulo inédito a la trayectoria de Derbez, reafirmando que su éxito actual es resultado de años de formación en diversas disciplinas del entretenimiento.