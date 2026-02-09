Imelda Tuñón se retracta: confirma veracidad de audios contra José Manuel Figueroa

Un giro de 180 grados ha sacudido al mundo del espectáculo, Imelda Tuñón ha decidido romper el silencio y retractarse de sus declaraciones previas. Tras haber afirmado inicialmente que los audios donde señalaba a José Manuel Figueroa por presunto abuso sexual eran producto de la inteligencia artificial, la cantante confirmó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que el material es auténtico. Tuñón explicó que su negativa inicial fue un intento por evitar conflictos mediáticos y familiares, pero la presión de los hechos y su compromiso con la verdad la llevaron a validar la grabación que ella misma envió al periodista.
Durante la emisión del programa Sale el Sol, se reveló que la situación no era desconocida para el círculo íntimo de la familia. Imelda aseguró que Maribel Guardia tenía conocimiento de estos incidentes, los cuales habrían afectado profundamente a Julián Figueroa antes de su fallecimiento. "Es una lástima, fue algo que sufrí mucho y él ya no está ahorita para defenderse", lamentó Tuñón, subrayando el dolor que le causa revivir estos episodios ahora que su esposo no puede dar su propia versión. Según sus declaraciones, la información sobre estos abusos circulaba de manera interna entre familiares y amigos cercanos desde hace tiempo.
Esta rectificación desmiente la narrativa del uso de tecnologías de manipulación de voz y pone nuevamente a José Manuel Figueroa en el centro de una controversia legal y moral. Con estas afirmaciones, Imelda Tuñón no solo reafirma la gravedad de sus acusaciones, sino que también implica una red de conocimiento dentro de una de las dinastías más vigiladas de la industria mexicana. El caso ha generado una nueva ola de atención mediática, mientras el público y los especialistas esperan una respuesta oficial por parte de los involucrados ante la seriedad de los hechos denunciados.