Imelda Tuñón se retracta: confirma veracidad de audios contra José Manuel Figueroa

...

La viuda de Julián Figueroa admite que las acusaciones de abuso no fueron creadas con IA y asegura que Maribel Guardia estaba al tanto de la situación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/02/2026 11:16 AM.
En Espectáculos y editada el 09/02/2026 11:27 AM.