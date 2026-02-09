Karla Panini regresa en La Mejor con programa 'Desenamorándonos' y provoca polémica

Karla Panini ha vuelto a colocarse en el ojo del huracán tras anunciar su regreso a los micrófonos con un segmento que muchos han calificado de "irónico". A través de la estación La Mejor 97.7, Panini estrenará un espacio titulado "Consejos de amor", donde participará junto a su esposo, Américo Garza. El programa, irónicamente llamado "Desenamorándonos", pretende ofrecer tips sobre relaciones y desamor, una premisa que ha encendido las redes sociales debido al pasado que une a la pareja con la fallecida Karla Luna.
Desde 2017, tras la muerte de Luna, Panini ha cargado con el estigma de haber traicionado a quien fuera su mejor amiga y compañera en el dueto Las Lavanderas. A pesar de que la locutora sostiene que su relación con Garza fue producto de un "enamoramiento genuino" y que el conflicto se resolvió en privado antes del deceso de su colega, el público mexicano no ha olvidado el escándalo. Para muchos, que la pareja que protagonizó una de las supuestas infidelidades más mediáticas del espectáculo ahora pretenda dar consejos sentimentales es visto como una provocación.
La respuesta en plataformas digitales no se hizo esperar, inundando las publicaciones de la estación con sarcasmo y críticas feroces. Usuarios han dejado comentarios mordaces sugiriendo que los "consejos" de Panini deberían titularse "cómo quitarle el esposo a tu mejor amiga", mientras otros apelan a la "justicia divina" por el sufrimiento que atravesó Karla Luna. Pese al rechazo masivo, Panini parece decidida a retomar su carrera pública, apostando por un formato que, como bien advierte su publicidad, "seguro dará de qué hablar".