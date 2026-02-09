Karla Panini regresa en La Mejor con programa 'Desenamorándonos' y provoca polémica

La comediante regresa a la radio junto a Américo Garza, reavivando la polémica histórica sobre la traición a su excompañera Karla Luna.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/02/2026 11:11 AM.
En Espectáculos y editada el 09/02/2026 11:13 AM.