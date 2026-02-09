Kim Kardashian y Lewis Hamilton acaparan las miradas en el Super Bowl LX

El Levi’s Stadium no solo fue el epicentro del deporte, sino también el escenario de uno de los encuentros más comentados en el mundo del espectáculo. Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados compartiendo el partido entre los Seahawks y los Patriots en un ambiente de notable cercanía. Aunque evitaron cualquier contacto físico comprometedor ante las cámaras, su constante intercambio de risas y gestos cómplices reforzó las especulaciones que los rodean desde hace semanas. Esta aparición pública ocurre apenas poco tiempo después de que se filtraran detalles sobre una supuesta escapada privada en el exclusivo resort Estelle Manor, en la campiña inglesa, donde habrían reservado instalaciones de lujo para disfrutar de tiempo a solas lejos de los reflectores.
A pesar de que su amistad se remonta a más de diez años, el reciente cambio en la dinámica entre la estrella de telerrealidad y el multicampeón británico ha captado la atención de los medios internacionales. Reportes cercanos a la familia Kardashian sugieren que el círculo íntimo de la empresaria ve con buenos ojos esta nueva etapa de su vida personal, aunque ella prefiere mantener la discreción mientras equilibra su carrera y su rol maternal. El hecho de que ambos hayan elegido uno de los eventos más mediáticos del planeta para mostrarse juntos es interpretado por muchos como una señal de que su vínculo podría estar consolidándose más allá de una simple relación cordial.
Por ahora, ni la fundadora de SKIMS ni el piloto de Ferrari han emitido una declaración oficial que confirme el noviazgo, manteniendo el misterio que tanto fascina a sus seguidores. Sin embargo, su presencia conjunta en California parece ser la confirmación no verbal de un acercamiento que comenzó con cenas discretas en los Cotswolds y que ahora se traslada a la primera fila del deporte estadounidense. Mientras los rumores crecen, ambos continúan con sus agendas profesionales, dejando que su complicidad en las gradas hable por sí sola y mantenga a la prensa rosa en vilo sobre el próximo paso de esta inesperada pareja.