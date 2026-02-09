Moon Ga-young dona 50 millones de wones para fortalecer la salud y la autonomía femenina en Tulum

La solidaridad de la actriz surcoreana Moon Ga-young ha cruzado fronteras para transformar la vida de familias en el Caribe mexicano. A través de la organización internacional Cointree, la protagonista del exitoso drama True Beauty realizó un donativo de 50 millones de wones (aproximadamente 588 mil pesos mexicanos) destinados a programas de apoyo en Tulum. Los recursos, provenientes de las ventas de su reciente obra literaria PATA, se han enfocado en establecer modelos de autosuficiencia para mujeres y madres solteras, permitiéndoles acceder a empleos estables y alcanzar la independencia financiera necesaria para fortalecer el núcleo familiar y evitar la desintegración.
El impacto de esta contribución también se ha visto reflejado en la infraestructura básica y la salud infantil de la región. Gracias al apoyo de la artista, se han construido instalaciones sanitarias en escuelas con condiciones precarias y se han desarrollado sistemas médicos de emergencia para la atención de menores. El equipo de Cointree resaltó el compromiso genuino de la actriz, quien mantuvo comunicación directa para asegurar que los fondos se utilizaran de manera estratégica. Este gesto se suma a su historial filantrópico y consolida su imagen como una figura comprometida con las causas sociales globales, más allá de su exitosa carrera en la pantalla y la literatura.
Moon Ga-young, reconocida por su versatilidad y fluidez en varios idiomas, continúa cosechando triunfos en Corea del Sur, donde su última película superó los dos millones de espectadores. Sin embargo, su conexión con proyectos de desarrollo en México demuestra un interés por generar cambios tangibles en comunidades vulnerables. Al invertir en la capacitación laboral y en servicios médicos básicos, la joven intérprete ha dejado una huella permanente en Tulum, demostrando que el alcance del entretenimiento coreano puede traducirse en beneficios reales para el desarrollo social y la estabilidad de las mujeres en territorio mexicano.