Moon Ga-young dona 50 millones de wones para fortalecer la salud y la autonomía femenina en Tulum

La estrella surcoreana destina las ganancias de su libro de ensayos para financiar proyectos de salud y autonomía económica en Quintana Roo.

